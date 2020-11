Cavagna mikt op ritzege in loodzware tijdrit, Roglic loert op reuzeslag in Vuelta

We weten al dat Edmondson op de slotklim dus zijn slag heeft geslagen, maar toch kijken we nog even naar het tweede tussenpunt na 30 renners. Want op dat punt zijn de vijf Nederlanders inmiddels ook gepasseerd. Interessant: ploeggenoten Pim Ligthart en Niki Terpstra waren exact even snel.

TUSSENPUNT 2 (24,5 km - 30 renners)

1. Harry Tanfield

2. Alexander Edmondson +0.10

9. Pim Ligthart +2.45

10. Niki Terpstra +2.45

12. Alex Molenaar +3.03

13. Julius van den Berg +3.04

29. Kevin Inkelaar +5.10