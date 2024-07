Friese wethouder verhuist vanwege bedreigingen

De Friese wethouder Gerben But van de gemeente Ooststellingwerf verhuist op korte termijn naar een andere gemeente. But doet dat naar eigen zeggen omdat hij al anderhalf jaar wordt bedreigd.

Wethouders moeten normaal gesproken in de gemeente wonen waar ze werken, maar But gaat nu "een flink eind" buiten zijn gemeente wonen, schrijft Omrop Fryslân. Hij verkoopt zijn huis en moet binnenkort een uur naar zijn werk reizen. De gemeenteraad heeft hem daar toestemming voor gegeven.

But deed eerder aangifte van bedreiging, maar die zaak werd geseponeerd. De politie wil vanwege de privacywetgeving niet ingaan op details. De gemeente bevestigt zijn verhuizing, maar wil ook niet verder ingaan op de zaak.

De wethouder van GroenLinks zegt onder meer te worden bedreigd vanwege zijn standpunt over de komst van de wolf. "Het tast me aan in mijn functioneren, het gaat onder je huid zitten. Ik kijk steeds over mijn schouder, daarom hebben we besloten om weg te gaan uit ons huis", aldus But over de verhuizing.

7 op de 10

Jeroen van Gool is directeur van de Wethoudersvereniging en betrokken bij Netwerk Weerbaar Bestuur, een organisatie die wethouders ondersteunt in dit soort situaties. Hij stelt dat wethouders steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen. "Een aantal jaar terug hebben we ook te maken gehad met een wethouder die moest onderduiken vanwege bedreigingen."

Zulke extremen zijn volgens Van Gool niet aan de orde van de dag. "Maar dat wethouders bedreigd worden komt echt heel vaak voor. Dat is zelfs bij 7 op de 10 wethouders het geval. Dat kan ook online zijn. Je ziet daar wel door de jaren heen een forse toename."

Vaak geen aangifte

Van Gool vindt dat veel te weinig wethouders aangifte doen van bedreiging. "Het gaat om ongeveer 8 procent en dat is schrikbarend laag. Dat komt onder meer omdat ze het idee hebben dat het er nou eenmaal bij hoort."