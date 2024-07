Dode baby in Rotterdamse auto is 'tragisch incident', vader weer vrij

De man die gisteren werd gearresteerd na de dood van een baby die werd gevonden in een auto in Rotterdam, is vrijgelaten. De politie meldt dat het gaat om de vader van de baby, een 33-jarige man uit Rotterdam.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat het gaat om een "zeer tragisch incident", schrijft de politie. "Er is geen sprake van opzet", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep Rijnmond. Het Openbaar Ministerie zal later bepalen of de man wordt vervolgd.

De baby werd gisteren rond 17.00 uur in "zorgwekkende toestand" ontdekt in een auto met Belgisch kenteken aan de Vlaardingweg. Hulpdiensten hebben het kindje gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De man werd ter plekke aangehouden. Volgens ooggetuigen had hij bij het voertuig staan schreeuwen en een autoruit ingeslagen.