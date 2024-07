Etappe 10: wordt het sprinten geblazen of een waaierslagveld zoals in 2013?

Zijn eerste twee etappezeges smaken bij zijn ploeg (Intermarché-Wanty) naar meer, want ook de groene puntentrui zit inmiddels stevig om de schouders van Girmay. Maar, zo haalt zijn Nederlandse ploeggenoot Mike Teunissen een cliché uit de kast: "Nice is nog ver."

"Zeker met de puntentelling in de Tour, waarbij het een enorm verschil maakt of je wint of tiende wordt." Als Girmay een aantal keer als tiende eindigt in sprintetappes, kan het er volgens Teunissen plotseling helemaal anders uitzien.

"Desalniettemin hebben we een goede ploeg om hem elke keer in stelling te brengen en laat hij zelf ook wel zien dat hij zijn mannetje staat. Dus het ziet er goed uit en we gaan er vol voor om het groen thuis te brengen."

Maar of Girmay momenteel echt de beste sprinter van de Tour is? Teunissen: "Ik denk nog steeds dat Jasper Philipsen of Dylan Groenewegen in een rechte lijn nog net iets meer topsnelheid hebben. Hij nadert ze in dat soort sprints al wel, én alles wat een beetje lastiger is, is helemaal perfect voor hem. Dus hij is in elk geval de meest complete sprinter."