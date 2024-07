Ruzie over reparaties of verduurzaming: in 40 procent vve's woedt conflict

In de Rotterdame woontoren Poort van Zuid ontaardde een discussie over de komst van stadsverwarming dit voorjaar in een ware burenoorlog. Bewoners gooiden hondenpoep in elkaars brievenbus en staken fietsbanden lek. "Ik werd bedreigd en uitgescholden", zegt bewoner Jacqueline Twigt, oud-voorzitter van de vve van de flat. "Mijn gezondheid is er bijna aan onderdoor gegaan."

Deze burenruzie ging er extreem aan toe, maar staat niet op zich: appartementenbezitters raken steeds vaker in conflict over gezamenlijke uitgaven voor onderhoud en verduurzaming. Uit een rondgang van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder hun eigen leden blijkt dat in ruim 40 procent van de verenigingen van eigenaren (vve's) een langer lopend conflict loopt. Dit verpest het woonplezier en leidt niet zelden tot rechtszaken.

Zwaarder takenpakket voor vve's

Wie een boven- of benedenwoning of appartement bezit, is automatisch lid van een vve. Leden zijn samen verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het complex en beslissen over uitgaven voor reparaties en verduurzaming.

Door de energietransitie en striktere eisen aan de kwaliteit en veiligheid van huizen, moeten vve's steeds complexere beslissingen nemen, met steeds grotere (financiële) belangen. "Waar huiseigenaren begin deze eeuw nog samen moesten beslissen welk bedrijf tegen welke kosten het dak kwam repareren, moeten buren er nu onderling uitkomen of ze investeren in zonnepanelen, of aan willen worden gesloten op een warmtenet", zegt VEH-directeur Cindy Kremer.

Bewoners beslissen per meerderheid, maar moeten wel rekening houden met de belangen van álle eigenaren. Vindt een mede-eigenaar dat dit niet gebeurt, kan die naar de rechter stappen. "Dat gebeurt steeds vaker", zegt Kremer.

Uit onderzoek van VEH blijkt dat vorig jaar 125 rechtszaken werden gevoerd over onder meer onderhoud, uitgaven voor verduurzaming en achterstallige betalingen. "Bewoners kennen hun rechten en plichten vaak niet, wat vaak een oorzaak is van conflicten", zegt Kremer. "Kleine conflicten escaleren snel omdat er groepen van voor- en tegenstanders ontstaan die met z'n allen onder één dak wonen, waardoor de spanningen snel oplopen."

Slepende conflicten kunnen ertoe leiden dat bewoners zich onprettig of onveilig voelen binnen hun eigen appartementencomplex. Ook vertragen ruzies verduurzaming en tasten ze het functioneren van de vve aan, omdat bestuursleden opstappen.