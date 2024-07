Wekdienst 9/7: NAVO-top in Washington • Eerste halve finale op EK voetbal

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Later vandaag begint in Washington de NAVO-top. Bovenaan de agenda staat de oorlog in Oekraïne. Namens Nederland reizen premier Schoof, minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp en minister Brekelmans van Defensie naar de Amerikaanse hoofdstad. De nieuwe NAVO-chef Rutte wordt nog niet verwacht.

In de rechtbank in Zutphen is de eerste, voorbereidende zitting tegen de man die op 30 maart urenlang vier mensen gijzelde in café petticoat in Ede. De 28-jarige man wordt verdacht van het gijzelen van vier medewerkers van het café.

Op het EK voetbal in Duitsland wordt de eerste halve finale gespeeld tussen Spanje en Frankrijk. De wedstrijd begint om 21.00 uur live te volgen via de NOS app, NOS.nl, NPO 1, NPO Start en NPO Radio 1. Woensdag is Oranje aan de beurt in de halve finale tegen Engeland.

Dit is er vannacht gebeurd:

Mensen die vreedzaam demonstreren worden steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hard aangepakt, staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International over 21 Europese landen, waaronder Nederland.

"Europese landen doen er alles aan om afwijkende meningen de kop in te drukken", schrijft de organisatie. Daarbij gaat het onder meer om onnodig of buitensporig geweld tegen vreedzame betogers, willekeurige aanhoudingen en discriminerende beperkingen. Daardoor wordt het demonstratierecht ondermijnd, staat in het rapport.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vier jaar later dan eigenlijk de bedoeling was, wordt in Frans-Guinee vanaf 20.00 uur de lancering van de Europese Ariana 6-raket verwacht. Met de Ariane 6 hoopt ruimtevaartorganisatie ESA satellieten goedkoper in een baan om de aarde te kunnen brengen. Nederland heeft meegebouwd aan de raket.