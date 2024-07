Nog zeven kantoren met wegwerpbekers voor koffie of toch meer?

Er zijn nog maar zeven kantoren in Nederland waar wegwerpbekers bij de koffiemachine staan. Dat aantal heeft zich althans aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om dat voorlopig te mogen blijven doen.

Sinds begin dit jaar moet de koffie op kantoor uit herbruikbare bekers worden gedronken in plaats van uit papieren wegwerpbekers waar een laagje plastic in zit. Het is één van de maatregelen in het kader van de Europese Single Use Plastic (SUP)-wetgeving, die stapsgewijs wordt ingevoerd om het gebruik van wegwerpplastic tegen te gaan.

De reden is dat veel daarvan in het zwerfafval terechtkomt. In Nederland gooien we jaarlijks 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg. Doel is om dat per 2026 met 40 procent te hebben verminderd.

Schrikbarend weinig

Als bedrijven en andere organisaties toch willen vasthouden aan de bekertjes, dan zijn daar strenge voorwaarden aan verbonden. Ze moeten kunnen aantonen dat de bekers maximaal 5 procent plastic bevatten, driekwart van alle bekers moet worden ingezameld en alle bekers moeten volledig worden gerecycled. Aanmelding bij de Inspectie is verplicht, zodat die gericht kan controleren.

"De vraag is of zich zo weinig kantoren hebben gemeld omdat ze zijn overgestapt op herbruikbare mokken of dat bedrijven zijn doorgegaan met wegwerpbekers, maar zich niet hebben gemeld", zegt inspecteur Gert van Rootselaar van de ILT.