Guten Morgen EURO 2024: Spanje leidde Fransen op en kreeg er verdedigers voor terug

Twee jaar na de verloren Nations League-finale won Laporte die prijs alsnog. In de Rotterdamse Kuip versloeg hij vorige zomer Kroatië, met een tweede Fransman aan zijn zijde. Robin Le Normand werd vorig jaar genaturaliseerd en al snel opgeroepen voor het Spaanse team.

Tijdens het EK in Duitsland speelde het Franse koppel al drie wedstrijden samen in het hart van de Spaanse defensie. Vanavond is dat niet het geval, Le Normand is na twee gele kaarten geschorst voor de halve finale.

Griezmann en Hernández

Tegenover het Franse duo in het Spaanse shirt, staan vanavond twee Frans internationals die in eigen land gezien worden als Spanjaarden. Linksback Théo Hernández ging zelfs op Franse les om de gesprekken in de Franse kleedkamer te kunnen volgen.

"Mijn Spaans is beter dan mijn Frans", gaf Hernández toe. Niet zo gek, want als kind van voormalig profvoetballer Jean-François Hernández groeide hij vanaf zijn tweede op in Spanje. Nadat vader zijn carrière afsloot bij Rayo Vallecano, zetten Théo en zijn broer Lucas (die het EK mist door een blessure) hun eerste stappen op het voetbalveld bij een clubje in de buurt van Madrid.

En dan is er nog Antoine Griezmann. Of, L'Espagnol zoals voetbaltijdschrift France Football ooit over hem kopte op de cover.