Lichaam Amerikaanse bergbeklimmer na 22 jaar gevonden in Peru

Na 22 jaar is het lichaam van een Amerikaanse bergbeklimmer teruggevonden op een berg in Peru. Dat meldt de Peruaanse politie.

De toen 59-jarige William Stampfl werd vermist sinds juni 2002. De Amerikaan zou zijn verrast door een lawine op de 6700 meter hoge Huascarán, in de regio Áncash in het westen van Peru.

In een verklaring stelt de politie dat het stoffelijke overschot van de bergbeklimmer tevoorschijn is gekomen doordat het ijs op de toppen van het Andesgebergte in Peru smelt als gevolg van klimaatverandering.

Niet de enige

Zijn lichaam en zijn kleding waren door de kou goed bewaard gebleven. Ook heeft de politie tussen zijn bezittingen zijn paspoort gevonden waardoor hij geïdentificeerd kon worden. Op dezelfde berg werd in mei dit jaar ook het lichaam van een Israëliër gevonden, hij was sinds een maand vermist.

Het is niet voor het eerst dat het stoffelijk overschot van decennialang vermiste bergbeklimmers wordt teruggevonden. Vorig jaar juli werd bij Zermatt in Zwitserland het lichaam van een Duitse klimmer gevonden die sinds 1986 vermist werd.