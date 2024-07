Amnesty: demonstratierecht in Europa staat onder druk

Mensen die vreedzaam demonstreren worden steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hard aangepakt. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International over 21 Europese landen, waaronder Nederland.

"Europese landen doen er alles aan om afwijkende meningen de kop in te drukken", schrijft de organisatie. Daarbij gaat het onder meer om onnodig of buitensporig geweld tegen vreedzame betogers, willekeurige aanhoudingen en discriminerende beperkingen. Daardoor wordt het demonstratierecht ondermijnd, staat in het rapport.

Bij geweld tegen betogers worden bijvoorbeeld rubberen kogels en traangas gebruikt. Daarbij raakten betogers in Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Italië soms ernstig gewond. Amnesty noemt voorbeelden van betogers met gebroken botten of tanden, iemand die een hand verloor, schade aan ogen en ernstig hoofdletsel. Zo werden in 2021 bij een protest tegen coronamaatregelen en vaccinaties in Slovenië 400 traangasgranaten afgevuurd. Amnesty zegt dat niet alle betogers vreedzaam waren, maar noemt de houding van de politie excessief en roekeloos.

Over Nederland worden voorbeelden genoemd over het opwerpen van hordes voor het houden van protesten. Organisaties van protesten draaien wel eens op voor het schoonmaken van de straat en de beveiligingskosten. Dat kan mensen ervan weerhouden om een actie te organiseren.

Bewakingstechnologie

Verder waarschuwt de mensenrechtenorganisatie voor het toenemende gebruik van "indringende bewakingstechnologie". Daarbij worden mensen gevolgd, worden hun activiteiten geanalyseerd en gegevens opgeslagen. Niet elk Europees land heeft waarborgen ingebouwd om misbruik tegen te gaan.

"Overal op het continent belemmeren, ontmoedigen en bestraffen autoriteiten mensen die vreedzaam protesteren. En er wordt kwaad over hen gesproken", zegt secretaris-generaal van Amnesty International Agnès Callamard. Betogers worden door ambtenaren onder meer beschreven als terroristen, criminelen, buitenlandse agenten en extremisten. De negatieve retoriek wordt volgens Callamard gebruikt om strengere wetten in te voeren.

Amnesty hoopt dat landen hun aanpak van vreedzame protesten herzien. "Het repressieve web van wetten moet worden hervormd om ze in lijn te brengen met internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten."