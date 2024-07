Grote brand in binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town in Spijkenisse

In Spijkenisse heeft een grote brand gewoed bij de binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town. Rond 22.30 uur brak de brand uit. Even na middernacht kon de brandweer het sein brand meester geven.

De brand greep snel om zich heen en de vlammen sloegen uit het dak. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Spijkenisse te zien.

Bluswerkzaamheden van de brandweer worden bemoeilijkt door een zeer brandbaar isolatiemateriaal dat zich in het pand bevindt. Het is daarom te gevaarlijk voor de brandweer om de brand van binnenuit te blussen.

Drones

Met drones wordt in beeld gebracht waar zich nog zogenaamde 'hotspots' bevinden. Ook zaagt de brandweer gaten in het dak om op die manier de brand te bestrijden.

Vermoedelijk is een buitenbrand in een van de afvalcontainers bij het gebouw overgeslagen naar het pand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er niemand in het pand op het moment dat de brand uitbrak. De gevel van het gebouw is flink beschadigd. Hoe groot de schade binnen is, is niet bekend.