Schoof komt met flinke wensenlijst naar Brussel: 'Harde lijn wordt afgestraft'

Premier Dick Schoof betreedt deze week het wereldtoneel. Vanaf dinsdag is hij in Washington D.C. voor een NAVO-top. Maandag trapte hij af in Brussel, waar hij onder andere voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie ontmoette. De sfeer was "buitengewoon goed", aldus Schoof.

De vraag is hoe lang die sfeer zo blijft. Het nieuwe kabinet heeft een stevige wensenlijst voor de Europese Unie. "Dat heeft wel wat wenkbrauwen doen optrekken in Brussel", zegt oud-topdiplomaat en -minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. "Diplomaten zeggen: jullie zijn zo'n loyale bondgenoot, maar nu horen we oorlogszuchtige taal vanuit Den Haag."

'Rutte was EU-bekeerling'

Schoofs voorganger had in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd bij de Europese leiders, zegt Bot. "Mark Rutte was aanvankelijk wat aarzelend over Europa. Maar is bekeerd. Hij stond bekend in Brussel als de man die echt de eindjes aan elkaar kon knopen, compromissen kon maken."

Jarenlange ervaring helpt een politicus om dingen in Brussel binnen te slepen, zegt lector Europese Studies Mendeltje van Keulen. "Rutte kreeg dat Europese spel heel goed in de vingers door het heel vaak te spelen. En het helpt natuurlijk ook om een politiek dier te zijn."

Nederland wordt binnen de EU heel serieus genomen en heeft een grote stem in besluitvorming, zegt Van Keulen. "Rutte vertegenwoordigde de vijfde economie van de eurozone. Wij zijn in Brussel een macht om rekening mee te houden. We zijn niet in zomaar een kleine lidstaat."