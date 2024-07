Wetenschappers ontdekken dat snikhete planeet stinkt naar rotte eieren

Een planeet die bekendstaat om zijn barre weeromstandigheden, zoals temperaturen tot 1000 graden Celsius en regen die lijkt op glas, blijkt ook naar rotte eieren te ruiken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gedaan door wetenschappers van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

Wetenschappers bestudeerden de atmosfeer van HD 189733 b, de officiële naam van de exoplaneet die 64 lichtjaren van ons verwijderd is. Een exoplaneet is een planeet die draait om een andere ster dan de zon.

Stinkend gas

Uit dat onderzoek bleek dat de atmosfeer van de exoplaneet sporen bevat van waterstofsulfide, en dat stinkt. De vondst van waterstofsulfide is bijzonder, want dit gas is zelden buiten het zonnestelsel waargenomen.

Hoewel de zwavelwaterstof een gas is dat erop kan wijzen dat er levende organismen zijn, zoeken de onderzoekers daar niet naar. Guangwei Fu, die het onderzoek leidde: "We zijn niet op zoek naar leven op deze planeet, omdat het er veel te heet is. Maar het vinden van waterstofsulfide is een opstap naar het vinden van deze molecuul op andere planeten." Zo denken de onderzoekers meer inzicht te krijgen in hoe verschillende planeten ontstaan.

Dichterbij dan Mercurius

De onderzochte exoplaneet staat dicht bij zijn ster, namelijk dertien keer dichterbij dan Mercurius - de planeet die in ons zonnestelsel het dichtst bij de zon staat. Daarom draait HD 189733 b ook in twee dagen om zijn ster.