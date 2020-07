Aboutaleb geschokt over racistische app-teksten politieagenten, OM ingeschakeld

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft geschokt gereageerd op racistische uitlatingen van politieagenten in een besloten WhatsAppgroep. Wat erin gedeeld werd, ging "in taal en tekst alle grenzen te buiten", schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. In de appgroep zaten negen agenten van politiebureau Marconiplein.

De zaak kwam gisteren via NRC naar buiten, waarna de politie alsnog een onderzoek aankondigde. De krant kreeg screenshots van de gesprekken onder ogen. Agenten refereren aan burgers met een migratieachtergrond als "kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen" op wie ze willen "schieten".

De berichtenuitwisseling zou hebben plaatsgevonden nadat agenten een filmpje hadden gezien van een witte 15-jarige jongen die in elkaar wordt geslagen door zwarte leeftijdsgenoten.

'Corrigerende gesprekken'

Aboutaleb schrijft dat de agenten een veilige werksfeer hebben verpest, en het vertrouwen van andere agenten én van Rotterdammers beschamen. De burgemeester zegt zich ervan bewust te zijn dat de politieorganisatie deel uitmaakt van de maatschappij, en dat daarin racisme en discriminatie voorkomen, om eraan toe te voegen geschrokken te zijn van de ernst.

De kwestie wordt niet alleen onderzocht door de politie, maar is ook voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, dat zal besluiten over eventuele vervolging.

Aboutaleb zegt in een toelichting aan de NOS dat de onderzoeken moeten worden afgewacht, om eraan toe te voegen: "Als er maar een snippertje van waar blijkt, is er voor deze lieden in mijn eenheid geen plaats."