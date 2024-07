Drie doden en langdurige stroomuitval in Texas door tropische storm Beryl

Orkaan Beryl is als tropische storm aan land gekomen in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Texas. In de omgeving van de stad Houston zijn drie doden gevallen door het noodweer. Bijna drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. De autoriteiten denken dat het nog enkele dagen duurt voordat iedereen weer elektriciteit heeft.

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) trof Beryl de kustplaats Matagorda met windsnelheden van 130 kilometer per uur. Aan het begin van de middag (Nederlandse tijd) kregen ook de steden Freeport en Lake Jackson en het toeristische eiland Galveston te maken met stormvloeden, rukwinden en hevige regenval.

Beryl trok daarna over Houston. In een persconferentie zei burgemeester John Whitmire dat straten in een groot deel van de stad zijn ondergelopen. Hij maande inwoners om op een veilige plek te blijven schuilen. "Hulpdiensten krijgen nu telefoontjes vanuit de hele stad om mensen uit levensgevaarlijke situaties te komen redden."

Op twee verschillende plekken in de buurt van Houston kwamen een 53-jarige man en een 74-jarige vrouw om het leven toen er bomen op hun huizen vielen. Televisiestation ABC News filmde hoe de brandweer een man uit zijn auto redde, nadat het voertuig vast was komen te staan op een ondergelopen snelweg.

Door het noodweer viel de stroom uit: