Zware onweersbuien op komst: 'Het kan gaan spoken'

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert:

"In de loop van de namiddag trekken de buien over het land. Morgen wordt pas in de loop van de dag duidelijk waar ze het hevigst zullen zijn. Maar op sommige plekken kan het gaan spoken.

De buien trekken dan in de avond over het land en kunnen dan plaatselijk voor overlast zorgen. Achter de buien zit koelere lucht en dat zorgt ervoor dat woensdag de warmte weer verdreven is. "