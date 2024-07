Spaanse bondscoach De La Fuente pleit voor afschaffen verlenging: 'Tot halve finales'

De La Fuente heeft alleen maar positieve woorden over voor de tegenstander van morgen. In het speciaal voor de kwakkelende Kylian Mbappé. "Spelers zoals hij zijn onvoorspelbaar. Wat voor hem 50 procent is, is 100 procent voor andere spelers. Hij kan op elk moment een wedstrijd beslissen. Hij is briljant, een speler van wereldklasse."

De La Fuente is het nu al tevreden over het EK, maar wil nu toch ook graag een ronde verder. "Natuurlijk willen we de finale bereiken. Maar wat er ook gebeurt, ik ben heel blij met wat ik dit toernooi van mijn ploeg heb gezien"

Ook gaat de coach in op uitspraken van spits en aanvoerder Álvaro Morata die vindt dat hij te weinig respect krijgt in Spanje. "Ik ben het eens met hem. Hij wordt niet eerlijk behandeld."

Spanje mist tegen Frankrijk Dani Carvajal en Robin Le Normand. Middenvelder Pedri is geblesseerd.