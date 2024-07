Politie Kenia intimideert betogers met geweld en ontvoeringen

Rex Kanyike Masai was de eerste die stierf. Op 20 juni, op de derde dag van de protesten, werd de 29-jarige Keniaan geraakt door een politiekogel in zijn dijbeen. Hij bloedde dood op straat. "Ik had nooit gedacht dat mijn kind zoiets zou overkomen," zegt zijn moeder, Gillian Munyao. In haar appartement, in een volkswijk in de hoofdstad Nairobi, hangt een grote portretfoto van haar zoon. "Hij was een eerlijke, blije jongen."

Na Masai kwamen nog 40 mensen om het leven bij de demonstraties in Kenia die drie weken geleden begonnen. Aanleiding voor het protest was de wet over het verhogen van de belastingen op allerlei producten: van brood tot maandverband, van voertuigen tot mobiele betalingen. Nadat het parlement door demonstranten was bestormd, beloofde president William Ruto de wet niet te ondertekenen.