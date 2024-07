Fritz klopt Zverev, De Minaur en Musetti debuteren in kwartfinales Wimbledon

Taylor Fritz heeft de kwartfinales op Wimbledon bereikt. De Amerikaan (ATP-12) won in een partij met minieme verschillen van de Duitse nummer vier van de wereld Alexander Zverev: 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) en 6-3.

Fritz treft in de kwartfinales de Italiaan Lorenzo Musetti, die zich voor het eerst in zijn loopbaan plaatste voor een kwartfinale op een grand slam.

Fritz fitter

Zverev, die nog nooit een titel op gras heeft gewonnen, was de enige speler die nog geen servicegame verloren had dit toernooi. Fritz maakte daar een einde aan op 4-4 in set twee, maar keek toen wel al tegen een 2-0 achterstand aan.

De Amerikaan pakte de set en vervolgens leek hij ook de fittere van de twee. Met geweldig tennis won Fritz de tiebreak, waarna hij met een vroege break in de vijfde set de regie overnam en Zverev geen kans meer gaf op herstel.