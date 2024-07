Deschamps pareert kritiek over saaie spel van Frankrijk: 'Ga dan wat anders kijken'

Middenvelder Adrien Rabiot, die weer terugkeert na een schorsing, heeft ook lovende woorden over Spanje. "Ze hebben geweldige vleugelspitsen en weten hoe ze moeten scoren. Spanje heeft een heel complete ploeg met veel kwaliteiten. Maar ook zij zullen hun zwakke plekken hebben."

De 29-jarige speler wil ook weinig weten van kritiek op stroperige spel van de Fransen. "Maar we staan wel weer in de halve finales. We doen dus wat we moeten doen. We willen hier Europees kampioen worden."

De tegenvallende prestaties van Kylian Mbappé waren ook onderwerp van gesprek op de persconferentie. Deschamps erkent dat Mbappé het lastig heeft met het masker waarmee hij moet spelen na de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk (1-0 winst).

Volgens de coach is Mbappé sterk genoeg om met de situatie om te gaan, Hij werd in de kwartfinales tegen Portugal, die door Frankrijk na strafschoppen werd gewonnen, gewisseld in de verlenging. De bondscoach wilde hem rust geven.