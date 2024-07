Opluchting én scepsis onder progressieve Fransen: 'Tijdelijke overwinning'

Gabriel, 24 jaar

"Ik stemde op de groene partij, omdat ik meer sociaal beleid wil zien en ecologische hervormingen. Hoewel het linkse blok de meeste zetels heeft behaald, is het volgens mij vooral een tijdelijke overwinning. Het radicaal rechtse Rassemblement National (RN) heeft landelijk namelijk wel de meeste stemmen gekregen van alle partijen.

Macron is wat mij betreft de onverwachte winnaar van deze verkiezingen. Na de eerste verkiezingsronde dacht iedereen dat hij klaar was, maar nu is zijn alliantie toch tweede geworden. De verschillen zijn klein en dat geeft hem ruimte om over links of rechts te regeren.

Er zijn grote spanningen tussen de linkse partijen en die komen weer naar boven zodra er met Macron wordt onderhandeld. De beste strategie is volgens mij gezamenlijk een front vormen en bij onze standpunten blijven. Hoe meer compromissen we sluiten met de president, hoe dichter bij hem we komen te staan en dan verliezen we in 2027 zeker van radicaal rechts."

In deze afbeeldingen zie je de huidige uitslag, de uitslag van de vorige parlementsverkiezingen en een kaart met hoe er is gestemd per district: