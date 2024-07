Baby overleden in auto in Rotterdam, man aangehouden

In Rotterdam is een baby overleden, nadat hulpdiensten de baby in "zorgwekkende toestand" hadden getroffen in een auto. Onder meer de ruit van de auto werd ingeslagen in een poging het kind te redden, maar reanimatie mocht vervolgens niet baten.

De politie hield ter plaatse een man aan. Over zijn identiteit kan een politiewoordvoerder niets zeggen. Ook kan de politie nog niet zeggen of de baby in de auto is achtergelaten.

De melding over de baby kwam rond 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna er met meerdere politieauto's, ambulances en een traumahelikopter werd uitgerukt.