Agenten niet vervolgd voor hardhandige arrestatie Michael P.

De vijf agenten die Michael P. arresteerden in de zaak rond de verdwenen Anne Faber, worden niet vervolgd voor de het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. P. brak daarbij een schouder.

P. werd in 2018 veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Utrechtse studente. De Hoge Raad verkortte de straf met vier maanden vanwege het geweld dat tegen P. was gebruikt.

Vervolging niet nodig

P. vond dat hij te hard is aangepakt en deed aangifte tegen de vijf leden van het arrestatieteam. Het Openbaar Ministerie besloot de agenten niet te vervolgen, waarna P. met een artikel 12-procedure alsnog vervolging afdwong. Het OM moest daarom alsnog nader onderzoek doen.

Nu dat is afgerond oordeelt het hof dat strafrechtelijke vervolging niet nodig is, schrijft RTV Utrecht. "Hoewel Michael P. niet mocht worden mishandeld, had het aanhoudingsteam uitsluitend het belang van de mogelijk nog in leven zijnde Anne Faber voor ogen", oordeelt het gerechtshof.

Fietstocht

Anne Faber verdween in september 2017 tijdens een fietstocht die zij maakte in de bossen bij Soest. Twee weken later werd het lichaam van de Utrechtse gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. Ze bleek meermaals te zijn verkracht en om het leven te zijn gebracht.

Michael P. werd kort daarna aangehouden. Hij zat ten tijde van het misdrijf in een psychiatrische instelling in Den Dolder, niet ver van Soest.