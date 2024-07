Polman mee met Oranje-handbalsters naar Spelen, Smits blijft thuis

Handbalster Estavana Polman gaat met Oranje mee naar de Olympische Spelen in Parijs. De 31-jarige speelster van Rapid Bucuresti was jarenlang een van de sterspeelsters, maar kampte de laatste maanden met blessureleed. Ze is volgens bondscoach Per Johansson nu fit genoeg.

Daarom behoort ze nu bij de veertien namen die deze zomer naar Parijs gaan. Inger Smits gaat niet mee. Zij was vanwege persoonlijke omstandigheden ook al niet aanwezig bij de voorbereiding op de Spelen.

Oudgedienden

De 22-jarige Kim Molenaar zit hierdoor wel bij de selectie. Ook bekende oudgedienden als Lois Abbingh, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Angela Malestein doen dit jaar mee aan de Spelen. Zij waren er in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) ook bij.