Van Koeman mogen commentaren over Oranje respectvoller, 'maar in Engeland nog erger'

De Duitsers lijken het verleden dus achter zich te laten. Zelfs het feit dat Koeman ooit zijn billen afveegde met een Duits shirt, is geen probleem meer.

Voor de Engelse voetbalvolgers ligt dat anders.

'Was inderdaad rood'

Het feit dat Koeman in 1993 scoorde in de WK-kwalificatie nadat hij eigenlijk een rode kaart had moeten hebben, wordt hem nog steeds kwalijk genomen. De Engelsen misten namelijk het WK door die treffer. Koeman is verbaasd dat ze er nog steeds boos over zijn. "Maar ik had inderdaad wel een rode kaart moeten krijgen", glimlacht hij.

In de huidige Engelse ploeg schuilt veel kwaliteit, ziet Koeman. Ook al kwam dat er nog niet altijd uit. "Ze zijn al lang bij elkaar en hebben al lang dezelfde coach."

Toch is er binnen de selectie alle vertrouwen in een goede afloop, ondanks dat sommige criticasters daar aan twijfelen. "Het is bijzonder dat we in de halve finale staan, dat had niet iedereen verwacht. Maar wij hebben altijd gedacht dat we ver konden komen. Nu nog twee keer winnen."