Strijdlustige Biden wil einde aan discussie over kandidatuur: 'Ik ga nergens heen'

De Amerikaanse president Biden zet alles op alles om een eind te maken aan de discussie over zijn geschiktheid als kandidaat van de Democratische partij bij de presidentsverkiezingen in november. Met een brief en een zeldzaam telefoontje naar een tv-zender probeert hij opnieuw partijgenoten ervan te overtuigen dat hij de juiste man is om Donald Trump te verslaan.

De leeftijd van de 81-jarige president is al langer een punt van zorg voor de Democraten, maar de ongerustheid werd vorige maand verder versterkt door het eerste verkiezingsdebat met Trump. Biden kwam niet goed uit zijn woorden en maakte een verwarde indruk. De afgelopen dagen vroegen vijf Democratische Congresleden zich openlijk af of ze nog wel met Biden door willen.

"De vraag hoe het nu verder moet, wordt al ruim een week besproken. Het is tijd dat dat stopt", staat in de twee pagina's tellende brief van de president aan Democratische Congresleden. "We hebben maar één taak: winnen van Donald Trump."

'Ik ga nergens heen'

Kort nadat de brief openbaar was geworden, belde de 81-jarige Biden in bij het ochtendprogramma Morning Joe van tv-zender MSNBC. De presentator legde hem daarin een lijst voor van media en deskundigen die vinden dat hij plaats moet maken. "Het kan me niet schelen wat die grote namen vinden", zei Biden. "De bottom line is dat ik nergens naartoe ga. Ik ga nergens heen. Ik zou niet meedoen als ik er niet van overtuigd was dat ik de beste kandidaat ben om dit jaar Donald Trump te verslaan."

De president zei in het gesprek ook dat zijn critici hem volgende maand maar moeten uitdagen op de Democratische conventie, waar zijn kandidatuur moet worden bekrachtigd. Het is voor zover bekend voor het eerst dat Biden tijdens zijn termijn als president bij een tv-station inbelt.

Voorverkiezingen

De brief van twee pagina's aan partijgenoten heeft dezelfde strekking als het interview. Biden schrijft "niet blind te zijn voor de zorgen", maar verwijst ook naar de Democratische voorverkiezingen, waar hij 87 procent van de stemmen kreeg. "De procedure stond open voor iedereen die zich kandidaat wilde stellen", schrijft Biden. "De kiezers van de Democratische partij hebben gestemd. Zeggen we nu gewoon dat het proces niet belangrijk was en dat de kiezers niets te zeggen hebben? Dat weiger ik te doen."

Hij vraagt zich ook af hoe hij voor de democratie in de VS moet opkomen als die in zijn eigen partij terzijde wordt geschoven. "Dat kan ik niet doen. Dat zal ik niet doen", schrijft Biden. Het was volgens hem een beslissing van de Democratische kiezers. "Niet die van de pers, de analisten, de geldschieters of een kleine groep individuen, hoe goedbedoeld ook. Ik twijfel er niet aan dat ik (en wij) Donald Trump kunnen en zullen verslaan."

Prominenten steunen Biden

Biden had na het debat geen moment laten blijken dat hij van plan was om terug te treden. In zijn eerste tv-interview na het debat had hij al gezegd alleen te zullen opgeven als "de Almachtige Heer naar beneden zou komen en zou zeggen: Joe, stap uit de race".

De campagne draait sinds het debat bovendien onverminderd door. De president bezocht campagnebijeenkomsten in meerdere staten en zijn team gaf miljoenen dollars uit aan advertenties.

Gisteren riep Biden zijn aanhangers op om als één man achter hem te blijven staan. "Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over de toekomst van Amerika, als we maar bij elkaar blijven", zei de president in een toespraak in een kerk in Philadelphia. De president kan nog ook nog rekenen op steun van vooraanstaande leden, zoals de oud-presidenten Obama en Clinton.

Dit zijn fragmenten uit het debat tussen Biden en Trump, eind juni: