Ontsnapte chimpansees doodgeschoten in dierentuin Amersfoort

Een andere bezoeker werd meteen geëvacueerd nadat hij vijf minuten binnen was geweest. Op de parkeerplaats hoorde hij "enkele doffe knallen. We dachten: dat lijkt wel een schot. En nog één. En nog één. Bij het wegrijden zagen we ook politie."



De bezoeker zegt niet geschrokken te zijn. "Ik vind het vooral jammer. Onze kleine is vandaag één jaar oud. Dus we gingen even met zijn drietjes naar de dierentuin, maar dat was van korte duur."

De politie heeft volgens een woordvoerder vooral geassisteerd bij de ontruiming van het Dierenpark. "Agenten hebben in ieder geval niet geschoten."