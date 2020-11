In Dierenpark Amersfoort zijn vanochtend vier chimpansees ontsnapt. Getuigen zeggen tegen RTV Utrecht dat ze schoten hebben gehoord. Het park werd direct gesloten, omdat de ontsnapping "mogelijk gevaar op kan leveren", zegt de dierentuin.

De dierentuin blijft de rest van de dag gesloten. Volgens een woordvoerder is de situatie onder controle en hebben bijna alle bezoekers het park verlaten. Het is niet duidelijk wat er met de apen is gebeurd.