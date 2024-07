Shaw kreeg guitig appje van Ten Hag en looft Depay: 'Enorm gevaar'

Een basisplaats tegen Oranje is als het aan Shaw zelf ligt prima mogelijk. "Het was heel fijn om weer op het veld te staan en ik hoop nu op meer. Ben ik klaar voor, maar is aan Southgate. Ik voel me in ieder geval fit."

Engeland heeft dit EK nog maar weinig indruk gemaakt en had in de knock-outfase het geluk aan zijn zijde. Tegen Slowakije en Zwitserland kwam het allemaal nét goed.

"De laatste twee duels hebben ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht", zegt Shaw. "Het geloof is bij ons groter dan ooit."