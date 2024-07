Brandstichting in huis Rotterdamse Denk-wethouder

Ook Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer, veroordeelt de brand. "Ik roep de autoriteiten op om alles op alles te zetten om de daders te pakken en te straffen", schrijft hij op X.

Achbar is wethouder voor Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie. Hij zat sinds 2018 namens Denk in de Rotterdamse raad en is sinds 2021 wethouder.