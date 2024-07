RN van Le Pen sluit zich aan bij radicaal-rechtse alliantie in Europarlement

Ook Rassemblement National (RN), de partij van de Franse politica Marine Le Pen, sluit zich in het Europees Parlement aan bij Patriotten voor Europa. Met de dertig zetels van RN is de nieuwe radicaal-rechtse alliantie het derde grootste blok in het Europarlement. Jordan Bardella van RN is gekozen als fractievoorzitter.

Eind vorige maand presenteerde de Hongaarse premier Orbán de nieuwe alliantie, samen met de Tsjechische oud-premier Babis van de ANO-partij en Herbert Kickl van de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ). Daarna sloten ook het Portugese Chega en de Spaanse partij Vox zich aan. Niet veel later volgden de PVV en Vlaams Belang. Ook kleinere rechtse partijen uit Italië, Denemarken, Griekenland en Litouwen hebben zich inmiddels aangesloten.

De Patriotten voor Europa zijn onder meer tegen de Europese asielafspraken en klimaatambities.

Reactie op 'elite'

Orbán zei bij de oprichting dat de fractie een nieuw tijdperk inluidt dat gericht is op vrede, veiligheid en ontwikkeling. De "elite in Brussel" zou volgens hem vooral oorlog, migratie en stagnatie veroorzaken.

De RN hoorde in het Europarlement tot nu toe bij de eveneens radicaal-rechtse fractie ID (Identiteit en Democratie) waarbij ook de PVV tot voor kort was aangesloten.