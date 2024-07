Pogacar en Vingegaard vechten om been, maar Evenepoel gaat er niet mee heen

Evenepoel weet hoe het is om een grote ronde te winnen. In 2022 schreef hij de Vuelta op zijn naam en een jaar later leek hij op weg naar de eindzege in de Giro, toen hij met een coronabesmetting moest opgeven.

Slechte dag

Maar de Tour is echt wel een ander niveau dan de Vuelta en de Giro, ondervond Evenepoel bij zijn debuut de afgelopen dagen. "In een lastige etappe rijden ze hier gewoon gemiddeld 45 kilometer per uur. In de Vuelta of Giro is dat maar 42 kilometer per uur."

"Het is constant dringen voor goede posities en gefocust zijn. Zaterdag moest het peloton keihard rijden om één vluchter terug te halen. We reden er echt volle bak achteraan. Mark Cavendish kwam naast me rijden en zei: 'Dit is nou de Tour, elke dag hard rijden'."

Hoewel Evenepoel zich bescheiden opstelt, zal hij vol voor de gele trui gaan als de kans zich aandient. "Iedereen kan natuurlijk een keer een slechte dag hebben, ook Pogacar. We moeten blijven proberen om het hem lastig te maken."