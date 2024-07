Podcast De Dag: Marine Le Pen wint niet én wel

In Frankrijk heeft de radicaal rechtse partij van Marine Le Pen de parlementsverkiezingen niet gewonnen. De partij kreeg wel de meeste stemmen en behaalde de beste resultaten ooit bij parlementsverkiezingen. Wat zeggen deze verkiezingen over de opkomst van radicaal rechts in Frankrijk?

In Frankrijk is massaal strategisch gestemd en dat heeft geleid tot winst op de flanken, zowel links als rechts. Veel Fransen maken zich zorgen over die extremen. Zo is een van de prominente gezichten van de linkse coalitie, Jean-Luc Mélenchon, een omstreden politicus.

Oud-Frankrijk-correspondent Marijn Kruk vertelt in deze podcast over de opkomst van radicaal rechts in Frankrijk en de gevolgen daarvan voor het politieke landschap. Hij doet onderzoek naar de opkomst van radicaal rechts in Europa en schreef daar ook een boek over: Opstand. De populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Judith van de Hulsbeek