Orbán bezoekt Peking op zelfverklaarde 'vredesmissie', EU distantieert zich

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe:

"Dat Orbán als EU-voorzitter zou verrassen, daar hield Brussel van tevoren rekening mee. Maar dat hij in zijn eerste week zowel Kyiv, Moskou als Peking zou bezoeken, had niemand verwacht. Orbán is er trots op dat hij de besprekingen in het diepste geheim heeft opgetuigd. Hij wil zichzelf profileren als de vredesonderhandelaar in het conflict, maar over zijn intenties zijn zowel in Oekraïne als bij westerse bondgenoten grote twijfels.

Hongarije heeft systematisch dwarsgelegen bij zowel steun aan Oekraïne als EU-onderhandelingen. Bovendien benoemt Orbán niet dat Rusland deze oorlog is begonnen, ook niet toen hij vorige week als eerste EU-leider sinds het begin van de grootschalige invasie naast Poetin stond. Hij heeft niks dan lovende woorden over 'partner' Rusland.

Terwijl Orbán in China was voor verder 'vredesoverleg' met Xi Jinping, voerde Rusland een van de grootste luchtaanvallen in tijden uit op Oekraïne. Onder meer een kinderziekenhuis werd geraakt. Ook na deze Russische aanval blijft het stil vanuit het Hongaarse EU-voorzitterschap."