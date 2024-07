Justitie eist maandenlange celstraffen tegen relschoppers FC Twente - Hammarby

Het Openbaar Ministerie eist maandenlange celstraffen tegen de vermeende relschoppers die zich vorig jaar in Enschede misdroegen na de wedstrijd van FC Twente tegen het Zweedse Hammarby IF. In totaal staan vandaag en morgen twintig relschoppers voor de politierechter.

Tientallen supporters gingen op 27 juli vorig jaar op de hoofdtribune in De Grolsch Veste fans van Hammarby te lijf. De twintig verdachten werden op camera herkend en worden verdacht van openbare geweldpleging in vereniging. Ze zijn tussen de 19 en 43 oud en komen uit Enschede, Hengelo, Almelo en Denekamp. FC Twente legde de verdachten vlak na de rellen al een stadionverbod op.

Het OM wil dat ze drie tot vierenhalve maand de cel in gaan en allemaal een gebiedsverbod van vijf jaar krijgen.

Per ongeluk

Een deel van de hooligans verklaarde vanochtend tegen de rechter dat ze "per ongeluk" in de gevechten verzeild raakten, schrijft regionale omroep Oost. "Ik was op zoek naar sensatie en ik dacht: ik loop mooi met de kudde mee", verklaarde een van hen.