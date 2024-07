Vingegaard focust niet op Pogacar, maar Pogacar zegt: 'Hij kijkt alleen naar mij'

De eerste negen dagen van de Tour de France zitten erop. Jonas Vingegaard kan er niet anders dan met tevredenheid op terugkijken. "Ik voel me heel goed en ik voel dat ik nog groei en beter en beter word", constateert de kopman van Visma-Lease a Bike op de eerste rustdag.

En dat is een geruststellend gevoel, nadat de Deen, de afgelopen twee edities de beste in de Ronde van Frankrijk, begin april een zware val had gemaakt in de Ronde van het Baskenland en wekenlang uit de roulatie was. De eerste etappe van deze Tour was zijn eerste wedstrijd sinds die onfortuinlijke buiteling.

"Ik denk dat ik al op een hoog niveau zit, veel hoger dan ik had verwacht na slechts anderhalve maand echte voorbereiding. Of ik al op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, is moeilijk te zeggen, omdat we een relatief makkelijke eerste week hebben gehad met nog maar één echte bergetappe. Ik denk dat ik er net onder zit."