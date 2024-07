Zeker 29 doden bij Russische aanval op Oekraïne, kinderziekenhuis in Kyiv geraakt

Bij een grote Russische raketaanval op verschillende steden in Oekraïne zijn volgens de autoriteiten ten minste 29 doden gevallen. Ook wordt melding gemaakt van meer dan honderd gewonden. In de hoofdstad Kyiv werden een kinderziekenhuis en een appartementencomplex geraakt bij de aanval, die bij uitzondering overdag werd uitgevoerd.

In de hoofdstad zijn volgens de plaatselijke autoriteiten in totaal zeker vijftien doden gevallen en nog eens 37 mensen gewond geraakt. In de industriële steden Kryvy Rih en Dnipro, in het zuiden, wordt melding gemaakt van zeker elf doden en bijna zestig gewonden. In het oostelijk gelegen Pokrovsk zouden zeker drie mensen zijn omgekomen.

Burgemeester Klytsjko van Kyiv spreekt tegen persbureau Reuters over een van de zwaarste aanvallen op de stad in twee jaar oorlog. Op beelden is te zien dat een bijgebouw van het kinderziekenhuis is ingestort. Van het naastgelegen hoofdgebouw zijn alle ramen verbrijzeld.

Bij het ziekenhuis zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker twee doden gevallen. Het is nog onbekend of dat volwassenen waren of kinderen.

'Iedereen schreeuwde'

"We zaten te eten in de keuken toen het ineens donker werd. Er was een vreselijke explosie en iedereen begon te rennen", vertelt een moeder van wie een kind behandeld werd in het ziekenhuis. "Het was donker, er waren veel kinderen en iedereen schreeuwde. We zijn weggerend omdat het zo eng was."

Op beelden is te zien hoe de jonge patiënten door medisch personeel uit het ziekenhuis worden gehaald. Ze worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Personeel en reddingswerkers zoeken onder het puin naar slachtoffers.

Beelden van de ravage in het ziekenhuis: