Kinderziekenhuis Kyiv getroffen bij Russische aanval, ook aanvallen elders

Bij een Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn meerdere doden gevallen. Bij de aanval, die bij uitzondering overdag plaatsvond, werd onder meer een kinderziekenhuis getroffen. Ook andere plekken in het land werden bestookt met Russische raketten. In totaal zouden er zeker 22 doden zijn gevallen.

Burgemeester Klytsjko van Kyiv spreekt tegen persbureau Reuters over een van de zwaarste aanvallen op de stad in twee jaar oorlog. Op beelden is te zien dat een bijgebouw van het kinderziekenhuis is ingestort. Van het naastgelegen hoofdgebouw zijn alle ramen verbrijzeld.

"We zaten te eten in de keuken toen het ineens donker werd. Er was een vreselijke explosie en iedereen begon te rennen", vertelt een moeder van wie een kind behandeld werd in het ziekenhuis. "Het was donker, er waren veel kinderen en iedereen schreeuwde. We zijn weggerend omdat het zo eng was."

Er is nog niets bekend over hoeveel slachtoffers hier vielen. Volgens president Zelensky, momenteel op bezoek in Warschau, wordt er onder het puin nog gezocht naar slachtoffers, door artsen en omstanders. "De wereld mag niet zwijgen over wat hier gebeurt. Iedereen moet zien wat Rusland is en doet", twitterde hij.

Beelden van de ravage in het ziekenhuis: