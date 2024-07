'Grote vier' ook echt de top vier in Tour, na vier tests in eerste week

"Een perfect uitgevoerd plan, een droometappe", volgens Pogacar. Evenepoel tankte vertrouwen, want hij was er niet finaal afgereden door de drie berggeiten. Ook Vingegaard was opgetogen: "We hadden wel een beetje verwacht dat we op achterstand zouden staan na de eerste vier etappes deze Tour. Eigenlijk had ik verwacht dat ik in alle etappes tijd zou verliezen."

Etappe 7: tijdrijden door de wijngaarden

In de eerste eerlijkste meting tussen de favorieten, een race tegen de klok zonder hulp van ploeggenoten, zouden dan écht de werkelijke verschillen duidelijk worden. Toch? Dat wereldkampioen Evenepoel zou winnen, daar gingen de 'grote vier' en alle andere renners toch wel van uit.

Hoe groot het gat zou zijn, was de vraag. Tijdritwinnaar Evenepoel had Pogacar (+0.12) dichterbij verwacht en tegelijkertijd zei Pogacar dat hij vanaf dat moment een oogje moest gaan houden op de Belg. Het verschil tussen de twee was immers nog maar 33 seconden.