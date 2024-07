Rode Kruis deelt steeds meer boodschappenkaarten uit

Het Rode Kruis heeft sinds 2020 een miljoen boodschappenkaarten uitgedeeld aan mensen die hun boodschappen zelf niet meer kunnen betalen. Die hulp werd gestart tijdens de coronapandemie, toen steeds meer mensen inkomsten verloren. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen, maar ook taxichauffeurs die niemand meer naar een feestje konden brengen.

"We hebben toen mensen geholpen met het idee dat het aantal hulpvragen daarna af zou nemen, maar het neemt alleen maar toe", vertelde Nicole van Batenburg van het Rode Kruis vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "De inflatie blijft stijgen, de vaste lasten worden hoger, de energierekening wordt hoger, waardoor geld wat overblijft voor voedsel steeds minder wordt."

De boodschappenkaart is voor mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de voedselbank. "Omdat ze daar dan weer net te veel voor verdienen", zegt Van Batenburg. "Of omdat ze de instanties niet weten te vinden of bijvoorbeeld geen bsn-nummer hebben. Wij zijn er echt voor mensen die in dat opzicht overal tussen de wal en het schip vallen."

Honderdduizenden huishoudens

Op de kaart wordt wekelijks 21,50 euro gezet, waarmee in de supermarkt en op de markt eten kan worden gekocht. Hoeveel mensen precies afhankelijk zijn van de kaart weet de hulporganisatie niet.

"Als je 1 miljoen kaarten uitdeelt, weet je wel dat 1 miljoen keer iemand is geholpen omdat die persoon niet genoeg geld over had voor voedsel. En we weten ook uit onderzoek dat zeker zo'n 450.000 mensen in Nederland leven met verborgen voedselnood. Een groot gedeelte daarvan helpen wij hiermee."