Boeing betaalt extra boete van meer dan 240 miljoen dollar in 737-zaak

Vliegtuigfabrikant Boeing moet een extra boete van 243,6 miljoen dollar betalen. Amerikaanse media melden dat Boeing schuld gaat bekennen aan het schenden van voorwaarden van een eerdere schikking. Die kwam tot stand bij een zaak over twee fatale ongelukken met 737 MAX-toestellen.

In 2018 stortte in Indonesië een Boeing 737 Max neer in de Javazee. Daar kwamen 189 mensen bij om het leven. Een jaar later crashte hetzelfde type vliegtuig in Ethiopië. Hierbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Uit onderzoek bleek dat er problemen waren met een veiligheidssysteem.

Over de ongelukken trof Boeing in 2021 een schikking van 2,5 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. Daarbij beloofde het bedrijf de 737 Max te verbeteren, zodat nieuwe ongelukken niet meer konden gebeuren. Maar na diverse nieuwe incidenten, zoals een loslatend deurpaneel en een afgebroken wiel, begon justitie een nieuw onderzoek.

Fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechter nu laten weten dat Boeing schuld gaat bekennen. Dat gebeurt uiterlijk eind volgende week. De deal hing al in de lucht. Vorige week had Boeing van justitie de keuze gekregen: als het geen schuld zou bekennen, dan zou de vliegtuigbouwer strafrechtelijk worden vervolgd voor samenzwering om fraude te plegen.

Bij de schikking zou ook worden afgesproken dat Boeing de komende jaren nog eens 455 miljoen dollar steekt in het voldoen aan wet- en regelgeving plus verbeterde veiligheid.

Amerikaanse justitie heeft het bericht over de schikking officieel nog niet bekendgemaakt. Ook Boeing meldt vooralsnog niets. De federale rechter moet uiteindelijk de deal ook nog goedkeuren. Nabestaanden eisen dat de top van Boeing alsnog wordt vervolgd.