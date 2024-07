Met Zirkzee heeft amateurclub Spartaan '20 derde international op EK: 'Trots'

"We krijgen duizenden aanmeldingen per jaar binnen", zegt Willemse. "Daarvan kunnen we er maar weinig uitnodigen of aannemen."

In 2009 kwam er een aanmelding binnen van ene Joshua Zirkzee, die toen nog speelde bij vv Hekelingen in Spijkenisse. "Hij viel op, was al groot, snel en technisch en kwam door zijn lengte wat sloom over. Een beetje flegmatiek. Ik ging in gesprek met zijn vader, een heel nuchtere man. 'Kan jij mijn zoon beter maken?' vroeg hij."

"Toen Joshua werd opgeroepen voor Oranje stuurde ik zijn vader een appje om hem te feliciteren", vervolgt Willemse. "Leuk om dat contact te houden met ouders. 'Bij Spartaan is het echt begonnen', zei hij. Hier ging hij stappen maken."

'Hij maakte de gekste doelpunten, maar juichte nooit'

Twee seizoenen was Willemse de trainer van Zirkzee bij Spartaan '20. "Hij maakte de gekste doelpunten, maar hij juichte nooit. Dat vond ik wel vervelend. Hij stak zijn hand op, meer niet. Dat kwam een beetje arrogant over, maar dat was hij helemaal niet. Hij was gewoon een van de jongens."

"We wonnen van iedereen", weet Willemse nog. "Behalve van Ajax... Dat vinden we hier in Rotterdam niet zo leuk."