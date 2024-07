Internationaal opgeluchte reacties op Franse uitslag, maar vrees voor patstelling

Internationaal wordt er over het algemeen opgelucht gereageerd op de uitslag van de Franse verkiezingen, al zijn er ook twijfels of die niet tot een patstelling zal leiden. De kiezer ontzegde de radicaal-rechtse partij Rassemblement National een verwachte overwinning, een links blok geleid door het radicaal-linkse La France Insoumise werd de grootste. Maar een regering vormen zal voor de andere partijen moeilijk worden.

De linkse premier Sánchez van Spanje is blij dat gelijkgestemden wonnen in zijn buurland, net als eerder deze week Labour in het Verenigd Koninkrijk. "Groot-Brittannië en Frankrijk hebben JA gezegd tegen vooruitgang en sociale ontwikkeling en NEE tegen de afbreuk van rechten en vrijheden. Met extreemrechts sluit je geen overeenkomsten en regeer je niet."

"Enthousiasme in Parijs, teleurstelling in Moskou, opluchting in Kyiv", duidde de Poolse president Tusk het verlies van Rassemblement National. Hij had eerder al gewaarschuwd dat onder de partij van Marine Le Pen de steun aan Oekraïne zou afnemen en de rechtsstaat in het geding zou komen. "In Polen wisten we dit doemscenario op het laatste moment af te wenden", zei hij over zijn eigen verkiezing vorig jaar.

Politiek verzwakt

De Duitse minister van Economie Habeck (Groenen) is opgelucht dat "een extreemrechtse aardverschuiving is uitgebleven". Hij prijst de linkse partijen dat ze hun meningsverschillen opzij hebben gezet om een vuist tegen RN te kunnen maken.

Toch noemt hij de uitslag ook "een enorme uitdaging voor Frankrijk voor Europa en voor de Frans-Duitse relatie". Ook buitenlandwoordvoerder Nils Schmid van bondskanselier Scholz' SPD stelde dat het moeilijk zal worden een regering te vormen.

Een anonieme EU-functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het verlies van RN "een enorme opluchting is", maar "wat het voor de dagelijkse gang van zaken in Europa betekent, moeten we nog zien".

Bondgenoten

Moskou heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Na de eerste ronde, toen zich een grote winst voor RN leek af te tekenen, zei een woordvoerder van het Kremlin dat deze uitslag "trends bevestigt die we in meerdere Europese landen zien". Volgens de woordvoerder toen was "de keuze van de Franse kiezer duidelijk".

Belangrijke bondgenoten van RN hebben nog niet gereageerd op de uitslag. Zo richt de Hongaarse president Orbán zich momenteel vooral op zijn bezoek aan China.

Filip Dewinter van Vlaams Belang meent dat de media het ware belang van de Franse uitslag verdoezelen. Hij wijst er op X op dat de pers vooral schrijft dat RN geen meerderheid behaalde, maar negeert dat de partij groeide van 89 naar 143 zetels.

"De lat hoog genoeg leggen in peilingen en 'duiding' om nadien spectaculaire vooruitgang als achteruitgang te kunnen duiden", noemt hij dat. "Perfide maar doorzichtige media-techniek om de kiezer te ontgoochelen en de electorale vloedgolf van rechts-nationale partijen in Europa te minimaliseren."