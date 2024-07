Amsterdam krijgt fietsbrug over het IJ, financiering is rond

Amsterdam droomt er al zo'n 200 jaar van, maar nu is de financiering voor een fietsbrug over het IJ eindelijk rond. De Vervoerregio en de gemeente gaan de brug samen betalen en aanleggen. De Oostbrug is op zijn vroegst in 2034 klaar.

De plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt. De bouw van de brug kan dan in 2031 starten.

Via de brug over het IJ kunnen mensen straks sneller met de fiets van en naar Amsterdam-Noord. Ze hoeven dan niet meer met de veerpont. De Oostbrug sluit aan op de binnenring, de snelle fietsverbinding om het centrum van de stad.

Inwoners van gemeenten ten noorden van Amsterdam, zoals Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad zijn ook een stuk sneller in Amsterdam dankzij de brug, schrijft AT5.

300 miljoen euro

Het aanleggen van de brug kost naar schatting zo'n 300 miljoen euro. De gemeente en de Vervoerregio betalen allebei de helft voor de bouw van de brug. Daarnaast reserveert de gemeente geld voor veilige routes van en naar de brug. De Regioraad moet nog instemmen met het besluit.

"Het aantal mensen dat het IJ wil oversteken neemt toe. De ponten kunnen dat niet aan. We verwachten dat elke dag tussen de 20.000 en 25.000 mensen de brug gaan gebruiken", licht wethouder Melanie van der Horst toe.

Westbrug

Amsterdam heeft ook nog plannen voor een Westbrug. Die moet tussen de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en de Danzigerkade in Amsterdam-West komen.