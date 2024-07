Bol-mania neemt steeds gekkere vormen aan: 'Fan wilde handtekening op onderbroek'

"Net vroeg iemand zelfs of ik op haar onderbroek een handtekening wilde zetten. Nou, dat heb ik ook nog nooit gehoord", lacht Bol, die overigens niet op dat verzoek inging. "En er wordt nóg meer naar je geroepen: woew of wauw", doet ze even voor. "De support is meer dan ooit. Echt geweldig."

'Uitzwaaiwedstrijd'

Het is voor de 24-jarige Amersfoortse haar laatste race in Nederland voordat ze naar de Olympische Spelen van Parijs vertrekt. Een soort uitzwaaiwedstrijd voor de Nederlandse olympiërs, zoals het Nederlands voetbalelftal altijd speelt voorafgaand aan een eindtoernooi. Bij de opening van de FBK Games werden alle Parijs-gangers, onder wie ook Sifan Hassan, Jessica Schilder en Niels Laros, ook al even de baan op geroepen en kregen ze applaus.

"Dat is wel leuk", vindt Bol, die de race overtuigend wint in 50,02, de snelste tijd ooit op de FBK Games. "Dat heb ik nog nooit op deze manier gehad. De sfeer was sowieso echt ongelooflijk. Ik zei op de persconferentie nog dat ik altijd goed weer had. En ik dacht: dat zal nu ook wel zo zijn. Toch niet, helaas. Maar voor de rest voelde het alsof we morgen al naar de Spelen gaan."