Vrouw (65) komt om bij parachutesprong in België

In België is een 65-jarige vrouw omgekomen bij een duo-parachutesprong. De 30-jarige instructeur met wie ze de sprong maakte is ernstig gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente Diest, in de buurt van Hasselt.

Volgens burgemeester Christophe de Graef klapte de parachute van het tweetal niet ver boven de grond dicht, "met een harde landing tot gevolg". Waardoor dat kon gebeuren is nog niet bekend.

De VRT sprak de burgemeester, die vertelde dat de vrouw dolgraag een keer in haar leven een parachutesprong wilde maken. "Het stond op haar bucketlist om dit te kunnen doen. Haar familie ging ook samen met haar de lucht in. Het is een zeer spijtig ongeval."

Justitie in Vlaanderen onderzoekt de zaak. Volgens het parket wijst voorlopig alles op een ongeluk.