Verenigd links wint verkiezingen, maar Frankrijk is minder verenigd dan ooit

De Franse premier Gabriel Attal, partijgenoot van Macron, bood gisteravond zijn ontslag aan. Hij zegt bereid te zijn "zijn taak te bekleden zolang dat nodig is".

Macron zei kort na de exitpoll dat hij "de keuze van het Franse volk zal respecteren". Maar de kans dat hij verkiezingswinnaar Mélenchon als premier kiest, lijkt klein. Waarschijnlijker is dat hij gaat voor een meer gematigde linkse politicus. Een andere optie is dat hij een gematigde rechtse premier kiest.

Dekkers verwacht dat Macron de knoop over de premiersvraag niet snel zal doorhakken. "Er komen Olympische Spelen in Parijs aan. Ik denk dat hij rust neemt om een paar weken achter de schermen te onderhandelen."

Internationale aanzien Macron slinkt

De president zal dubbele gevoelens overhouden aan de parlementsverkiezingen. Het goede nieuws voor hem is dat de radicaal-rechtse RN geen (absolute) meerderheid haalt, wat aanvankelijk wel werd verwacht.

Het slechte nieuws is dat hij 'zijn' premier Attal en regering verliest en nu veel minder zetels heeft in het parlement. Het is zeer de vraag in hoeverre hij zijn plannen nog kan uitvoeren.

"Duidelijk is dat Macron aan imago heeft verloren", zegt Dekkers. Niet alleen in eigen land, ook over de grenzen. En dat kan gevolgen hebben voor de EU. Onder leiding van Macron stuurt Frankrijk al jaren aan op meer Europese samenwerking. "Maar zijn Europese bondgenoten zagen dat hij met een enorme gok, namelijk het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, de stabiliteit van Frankrijk én van de EU op het spel zette."

De kans dat Macron kan doorgaan met zijn pro-Europese beleid slinkt nu radicaal-links en radicaal-rechts veel zetels winnen in het Franse parlement. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Europese Raad was al iets te zien van Macrons terughoudendheid, vertelt politicoloog Sophia Russack. Hij nam minder het voortouw dan normaal. "Zijn ego is beschadigd. Hij moest iets doen om weer de controle te krijgen."

Opluchting in Duitsland

In Duitsland haalt bondskanselier Scholz waarschijnlijk opgelucht adem. Hij bemoeide zich, tegen zijn gewoonte in, opvallend veel met de Franse politieke situatie. Scholz maakte zich openlijk zorgen over een eventuele radicaal-rechtse regering van RN. Totaal onverwacht hebben de Fransen nu, net als in Duitsland, een groot links blok.