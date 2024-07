Weghorst blijft bonken op Koemans deur en lijkt niet van plan daarmee te stoppen

Elftallen hebben aanjagers nodig. Jongens vol energie die daarmee de rest op sleeptouw nemen. Zoals Nigel de Jong dat jarenlang was, zoals Denzel Dumfries dat is en zoals Weghorst het nu weer laat zien. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft tegen de Turken was enorm.

"Uiteindelijk is duidelijk wat er gebeurt als ik erin kom", zei Weghorst. "Dat hoeft de trainer niet nog in de rust tegen me te vertellen. Dan weet ik precies wat er gevraagd wordt. We moesten duels gaan winnen en de controle terugpakken." En dat lukte.

Ook goed voor Depay

Natuurlijk is het ook anders voetballen met Weghorst in de ploeg. Nederland ging in Berlijn opportunistischer spelen, met meer druk naar voren en met meer voorzetten vanaf de zijkant. De komst van publiekslieveling Weghorst kwam de tot dan toe tegenvallende Memphis Depay ook ten goede.

Depay, die hard werkt, maar de echte topvorm lijkt te missen, kwam achter de spits te spelen en bloeide zichtbaar op. Met Weghorst als nummer '9' voor zich, oogt Depay vrijer. Tegen Oostenrijk (3-2 verlies) was het Weghorst die de bal klaarlegde, toen Depay zijn enige goal op dit EK tot nu toe maakte.