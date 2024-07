Windmolens of Apaches? Wens voor extra laagvlieggebieden botst lokaal met energieplannen

De Achterhoek heeft op een aantal plekken nog een authentiek landschap met kleine boerenkavels, gescheiden door eeuwenoude houtwallen. Dit 'coulissenlandschap' is relatief gevoelig voor verstoring. Leg er een snelweg of hoogspanningsleiding doorheen, en de ervaring is heel anders. Niet alleen voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor broedvogels.

Iemand die zich inzet voor het behoud van de Achterhoekse houtwallen is bioloog Dick van Hoffen. Zowel windmolens als helikopters vormen een extra verstoring van het authentieke landschap. Van Hoffen is er dus niet blij mee, maar wil het dilemma ook niet tekort doen. "Ik moet zeggen dat ik er genuanceerd in sta, want de belangen van duurzame energie en veiligheid staan buiten kijf."

Overlast voor mens en natuur beperken

Van Hoffen merkt dat zijn denken evolueert: "Een paar weken terug wandelde ik op de Lüneburger Heide in Duitsland en toen kwamen er jachtvliegtuigen laag over. Dat gaf mij een heel andere beleving dan een paar jaar geleden. Toen was het vooral ergernis, nu meer 'goed dat ze er zijn'."

"Het is vooral van belang de beste plek te zoeken met de minste overlast", zegt Van Hoffen. "Zowel bij windparken als bij laagvliegen zijn er maatregelen denkbaar waarbij in de meest kwetsbare perioden schade aan natuur en overlast voor de samenleving kan worden beperkt."