Juni was warmste junimaand ooit gemeten, dertiende maand op rij met record

Juni van dit jaar was wereldwijd de warmste junimaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur op aarde was vorige maand 16,66 graden.

Het is de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. De Europese klimaatdienst Copernicus noemt het meer dan een afwijking in de statistiek en spreekt van een grote en voortdurende verschuiving in ons klimaat. De klimaatdienst schrikt vooral van hoe groot de marges zijn van de records.

De gemiddelde temperatuur in juni lag 1,5 graad hoger dan het juni-gemiddelde voor de jaren van 1850 tot 1900, de periode voor de opkomst van de wereldwijde massa-industrie. Voor klimaatdeskundigen is dat tijdvak een meetpunt om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 1,5 graad te houden.

West-Europa niet warmer

De temperaturen in West-Europa waren rond het gemiddelde. Wel was het bijzonder nat in onder meer Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Zware regenval leidde daar tot overstromingen.

Binnen Europa was het in juni vooral warm in Turkije en op de Balkan. In de rest van de wereld was het in onder meer het oosten van Canada, het westen van de Verenigde Staten, Brazilië, Siberië en grote delen van Afrika warmer dan gemiddeld.

Volgens Copernicus was ook het zeeoppervlak met 20,85 graden warm. Ook dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten voor juni.